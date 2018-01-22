مورجان فريمان يفوز بجائزة الإنجاز الشرفية في حفل "نقابة ممثلي الشاشة"





فاز النجم الكبير مورجان فريمان جائزة الإنجاز الشرفية من حفل جوائز نقابل ممثلي الشاشة "ساج أووردز" في دورته رقم 24 لعام 2018 الجاري.









وحص فريمان، الجائزة الشرفية عن مجمل أعماله الفنية المميزة التي قدمها عبر مسيرته السينمائي الحافلة، والتي قدم خلالها أفلام بارزة مثل "ذا شواشانك ريدمشن".



