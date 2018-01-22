مورجان فريمان يفوز بجائزة الإنجاز الشرفية في حفل "نقابة ممثلي الشاشة"
الإثنين 22/يناير/2018 - 03:59 ص
أحمد جمال أحمد – نور طلعت
فاز النجم الكبير مورجان فريمان جائزة الإنجاز الشرفية من حفل جوائز نقابل ممثلي الشاشة "ساج أووردز" في دورته رقم 24 لعام 2018 الجاري.
وحص فريمان، الجائزة الشرفية عن مجمل أعماله الفنية المميزة التي قدمها عبر مسيرته السينمائي الحافلة، والتي قدم خلالها أفلام بارزة مثل "ذا شواشانك ريدمشن".
وتعد هذه الدورة رقم 24 لجوائز نقابة ممثلي الشاشة، والتي ستشهد للمرة الأولى اختيار أحد فناني هوليوود ليكون مقدمًا رسميًا للحفل على غرار مهرجانات كبرى مثل الجولدن جلوب والأوسكار، حيث تم اختيار الفنانة الأمريكية "كريستين بيل" نجمة فيلم "فروزين" لتقديم الحفل.
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