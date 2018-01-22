حسام حسن يوجه رسالة نارية إلى عامر حسين بعد قرار الإيقاف

عقب حسام حسن المدير الفني للمصري على قرار عقوبته بالإيقاف 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه، بسبب ما صدر منه تجاه طارق يحيى المدير الفني لبتروجت في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري.

وقال حسن في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت: "لو قمت بعمل فعل أو التحدث بكلمة أحاسب حساب الملكين".

وأضاف: "كل غرضي إسعاد جمهور المصري وأحترم كل الموجوين في الوسط الرياضي ".





وتابع: " صافحت جميع لاعبي بتروجت عقب انتهاء المباراة وأحتفل بالأهداف مثلما يحتفل كلوب مدرب ليفربول بأهداف فريقه".

وأردف قائلاً: "قبلت تدريب الزمالك على الاستمرار مع الأردن وكان لي الشرف تدريب الزمالك وتحمل الصعاب مع جمهوره".

واستطرد قائلاً: "مراقب المباراة صرح اليوم بأنه لم يرى الواقعة الخاصة بي كما أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أكد من قبل بأنه لا يستعين بالفيديو في المباريات".

واختتم حسن تصريحاته قائلاً: "لا أريد أن أكون السبب في حزن أي شخص وأتمنى أن تحسنوا الظن بي".