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السكك الحديدية: نخسر مليار ونصف جنيه سنويا.. والزيادة ليست للربح

الإثنين 22/يناير/2018 - 04:25 ص
السكك الحديدية: نخسر مليار ونصف جنيه سنويا.. والزيادة ليست للربح
سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية
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نعيم يوسف
 
قال سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن المرفق ينفق 9 مليار جنيه سنويًا، بينها 4 مليارات فوائد لبنك الاستثمار، والـ5 مليار الآخرين تحصل منهم الهيئة 3.5 مليار، وبالتالي فهي تخسر مليار ونصف المليار سنويا.

وأضاف "سالم" في لقاء مع فضائية dmc، أنه إذا تخلصت الهيئة من الفوائد المتراكمة عليها تستطيع التطوير والاكتفاء، مشددًا على ضرورة رفع الأسعار، لتغطية التكلفة.

وأوضح أن تحديث نظم الإشارة فقط يحتاج إلى مليار دولار، بخلاف تجديد السكك، والقطارات.

وعن الزيادات المرتقبة في أسعار التذاكر، أكد: "إحنا حاطين الناس الفقراء في الاعتبار، والهيئة تقدم العديد من الخدمات مثل الاشتراكات"، لافتًا إلى أنه عليها تخفيض للقطاع العام 85%، والقطاع الخاص بنسبة 75%، والطلبة بنسبة 98%، موضحا أن أصحاب الاشتراكات لن يتأثروا بشكل كبير من الزيادة.

وشدد على أن الزيادة ليست للربح، ولكن لتغطية التكلفة.
المزيد عن: زيادة خسائر السكك الحديدية أسعار التذاكر
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