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أليسون جاني تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة بحفل نقابة ممثلي الشاشة

الإثنين 22/يناير/2018 - 03:32 ص
أليسون جاني تفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة بحفل نقابة ممثلي الشاشة
أليسون جاني
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أحمد جمال أحمد – نور طلعت
 

حصدت النجمة " أليسون جاني "جائزة أفضل ممثلة مساعدة بفيلم سينمائي بحفل جوائز نقابل ممثلي الشاشة "ساج أووردز" في دورته رقم 24 لعام 2018 الجاري.


وكان مرشحًا لنفس الفئة كل من "ماري جي بليج" و"هونج شو" و"هولي هنتر" و"لوري ميتكالف".

وتعد هذه الدورة رقم 24 لجوائز نقابة ممثلي الشاشة، والتي ستشهد للمرة الأولى اختيار أحد فناني هوليوود ليكون مقدمًا رسميًا للحفل على غرار مهرجانات كبرى مثل الجولدن جلوب والأوسكار، حيث تم اختيار الفنانة الأمريكية "كريستين بيل" نجمة فيلم "فروزين" لتقدم الحفل.


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