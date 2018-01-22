السكك الحديدية: تردي حالة القطارات ليس السبب في وقوع الحوادث



وأضاف "سالم" في لقاء مع فضائية dmc، أن الهيئة قامت مؤخرًا بتحديث نظام الإشارات والبنية التحتية للقطارات بحيث يمنع مرور قطارين في نفس الاتجاه في وقت واحد.



وأوضح أن الهيئة تعاقدت مع شركة أمريكية لشراء 100 جرار بجانب تأهيل 80 جرار داخل الورش الخاصة بالهيئة وتدريب المهندسين والسائقين، وسيتم الانتهاء من أول جرار بعد 17 شهرًا من الآن، وبعد ذلك سيتم استيراد جرارات بشكل شهري.

كشف سيد سالم، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن معظم الحوادث ناتجة عن الخطأ البشري، مؤكدا أن تردي حالة القطارات ليست السبب في وقوع الحوادث.