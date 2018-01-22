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محافظ بني سويف: مواطن أرسل لي تعدي على النيل عبر "واتس آب" وأزلناها فورا

الإثنين 22/يناير/2018 - 04:03 ص
محافظ بني سويف: مواطن أرسل لي تعدي على النيل عبر واتس آب وأزلناها فورا
شريف حبيب محافظ بني سويف
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كتب - نعيم يوسف
 
قال شريف حبيب، محافظ بني سويف، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمحافظة ناجحة وتؤكد أن القيادة مصرة على التطوير.

وأضاف "حبيب"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاصمة"، المذاع على قناة العاصمة الفضائية، أن بني سويف بها 8 مناطق صناعية، والرئيس وجه بتشكيل لجنة من كل الأطراف لاستغلال ودراسة تلك المناطق.

وشدد المحافظ، على استمرار حملات إزالة التعديات من على النيل، مضيفا: "بالأمس مواطن أرسل لي رسالة على واتس آب بالتعدي على النيل فتمت الإزالة فورا".
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