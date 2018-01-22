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"البرلمان": تغيير محدود في المحافظين قبل انتخابات الرئاسة

الإثنين 22/يناير/2018 - 04:23 ص
البرلمان: تغيير محدود في المحافظين قبل انتخابات الرئاسة
صلاح حسب الله
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نعيم يوسف
 
قال صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إنه سيتم تعيين محافظ جديد للمنوفية، ويصحب ذلك تغيير محدود في المحافظين.

وأضاف "حسب الله"، في لقاء مع برنامج "العاصمة"، المذاع على قناة العاصمة الفضائية، أن هذه الحركة ستكون قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولفت المتحدث باسم مجلس النواب إلى أن فكرة التغيير الشامل في المحافظين غير واردة قبل انتخابات الرئاسة.
المزيد عن: مجلس النواب صلاح خسب الله حركة محافظين العاصمة
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