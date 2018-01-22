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"ماذا كان يفعل الحزب الوطني إبان ثورة يناير؟".. علي الدين هلال يرد (فيديو)

الإثنين 22/يناير/2018 - 04:12 ص
ماذا كان يفعل الحزب الوطني إبان ثورة يناير؟.. علي الدين هلال يرد (فيديو)
الدكتور علي الدين هلال
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب والرياضة الأسبق، إن مباحث أمن الدولة رفعت تقريرا إلى وزير الداخلية، يوم 18 يناير 2011، وتم رفعه لرئيس الجمهورية، عن أحداث الثورة في تونس.

وأضاف "هلال" في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن التقرير أشار إلى أن أهم شيء حدث في تونس هو تخلي الجيش عن الرئيس، ثم تعليقات الدول الغربية، وأن ذلك نموذج يمكن أن يتكرر في دول أخرى، وأن بعض القوى السياسية في مصر ربما تقتدي بتونس.

وتابع وزير الشباب الأسبق، أن الحزب الوطني طوال مدة الثورة لم يصله أي تقرير من أي جهة من جهات الدولة، وكانت هناك لجنة وزارية تم تشكيلها منذ 15 يناير، للتعامل مع المظاهرات، وهي التي بحثت قرار قطع الاتصال.

وشدد على أن الحزب الوطني كان مهمشا تماما خلال هذه الأيام، موضحا أن "مبارك" لم يكن مؤمنًا بالأحزاب نهائيًا، وكان وجوده "لاستيفاء الشكل فقط"، وقال في أحد المرات إن "مصر مش بلد أحزاب".

المزيد عن: مبارك علي الدين هلال ثورة يناير أمن الدولة
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