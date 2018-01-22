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نبيل العربي: إحالة القضية الفلسطينية لـ"الجنائية الدولية" لن يمس إسرائيل

الإثنين 22/يناير/2018 - 03:59 ص
نبيل العربي: إحالة القضية الفلسطينية لـالجنائية الدولية لن يمس إسرائيل
الدكتور نبيل العربي
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داليا الحسين
 
قال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إن إحالة القضية الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية لن يمس إسرائيل، متابعا: "الذهاب للمحكمة الجنائية يعطي دفعة على المستوى السياسي ويظهر إسرائيل أمام العالم أنهم مجرمين".

وأكد "العربي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "إم بي سي"، أنه لا بد أن نشرح للعالم كله أن ما تقوم به إسرائيل غير قانوني، والقدس أرض محتلة ولا بد من إنهاء الاحتلال، لافتا إلى أنه الصعب تحقيقه في الوقت الحالي بسبب القواعد الدولية، ولذلك لا بد أن يكون هناك مجهود لإعادة صياغة القواعد الدولية حتى لا تكبر الفجوة بين القواعد وتنفيذها.

وأشار إلى أن بعض الدول قد تنقل سفارتها للقدس مثل الولايات المتحدة، مشددا على ضرورة وجود وقفة قوية، لأن ذلك يعد مخالفة لإعلان استقلال إسرائيل والقواعد الدولية.

وأشار إلى أن تصرفات ترامب غير مفهومة أو مقبولة وقد تغير العلاقات العربية الأمريكية، لافتا إلى أن "كيري" وعد بحل القضية الفلسطينية خلال 6 شهور منذ 2013، ولكن الضغط الإسرائيلي أوقف الحل.

كما أكد على أن صفقة القرن الأمريكية تعتبر صفعة للعالم كله، وليس للفلسطينيين أو العرب؛ لأنها طعنة للنظام الدولي.
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