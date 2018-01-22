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نائب يرد على شكوى أهالي المساكن الشعبية بالشرقية حول تصدع منازلهم

الإثنين 22/يناير/2018 - 03:52 ص
نائب يرد على شكوى أهالي المساكن الشعبية بالشرقية حول تصدع منازلهم
محمد صلاح عبد البديع عضو مجلس النواب
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رقية جمال
 
علق محمد صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح، على شكاوى بعض أهالي المساكن الشعبية بسبب تصدع منازلهم، موضحًا أنه كان هناك معاينة من قبل المدينة على بعض المنازل، واللجنة الفنية أوضحت أن هناك منازل يجب إزالتها خوفًا من انهيارها بالسكان، وبعض المنازل الأخرى بحاجة إلى ترميم.

وأضاف "عبد البديع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "DMC"، أن بعض العقارات في حاجة إلى إزالة، وهناك عمارات جديدة تم بنائها في إحدى القرى التابعة لمركز مدينة منيا القمح وسيتم نقل السكان من العقارات الآلية للسقوط إلى تلك العقارات الجديدة.

وأشار، إلى أن محافظ الشرقية وعد الأهالي أن يتم نقلهم إلى تلك العقارات الجديدة على أن يتم بناء عقارات في نفس أماكن العقارات الآلية للسقوط ونقلهم إليها مرة اخرى.
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