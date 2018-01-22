مصر في يوم.. "المجالس الطبية": كل مرشحي الرئاسة سيخضعون للكشف الطبي

شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة على الساحة السياسية، التي ركزت عليها برامج التوك شو والقنوات الفضائية، من بينها؛ خضوع مرشحي الرئاسة للكشف الطبي حتى "السيسي"، فضلا عن التأكيد على أن بيان سامي عنان للترشح للرئاسة كُتب في غرف استخبارات.





"المجالس الطبية": كل مرشحي الرئاسة سيخضعون للكشف الطبي حتى "السيسي"

قال الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن المجالس لا تعترف بأي شهادات طبية يتقدم بها المرشح إليها لإثبات أنه على صحة جيدة، لافتَا إلى أن المجالس تشكل لجان مختلفة عند تظلم المرشح من نتيجة الكشف الطبي.

وتابع "كاظم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الكشوفات تجرى على نفقة المرشح الخاصة، لافتَا إلى أن كل المرشحين سيخضعون للكشف الطبي حتى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن آخر يوم للتقدم للكشف الطبي يوم 26 يناير، مشيرًا إلى أن المجالس لم تستقبل أي مرشح للكشف عليه إلى الآن.

هدى زكريا: التهديد بمقاطعة الانتخابات "مراهقة سياسية"

قالت هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس كان حريصًا على اتخاذ الإعلام الحيادية والموضوعية منهجًا له في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الانتخابات تعتبر مستقبل وطن.

وأضافت "زكريا"، في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEn» مع عمرو عبدالحميد، أن المجلس يطالب بالحيادية، ومنح فرص متساوية للمرشحين في الاستضافة بالبرامج، وتوقف المرشحين عن التجريح في بعضهم البعض بالإعلام.

وأوضحت أن المهددين بمقاطعة الانتخابات تعتبر مراهقة سياسية، خاصة أن المقاطعة تساهم في عدم مليء الفراغ بين المؤسسة الرئاسية والناس، والعملية الانتخابية نخطط من خلالها خلق بيئة سياسية ديمقراطية جديدة.

أماني الخياط: بيان سامي عنان للترشح للرئاسة كُتب في غرف استخبارات

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن لغة البيان الذي أعلن به الفريق سامي عنان ترشحه لرئاسة الجمهورية، تدل على أنه كُتب في غرف استخبارات، ولم تكن لغة حزب مصر العروبة.





وأشارت "الخياط"، خلال برنامج "بين السطور" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، إلى أن كل كلمة البيان تدل على الرغبة في هدم مشروع 3 يوليو، مناشدة المصريين جميعًا النزول للانتخابات، قائلة: "هيصورونا من فوق، وهيعدونا واحد واحد، لكي يشككوا في نسبة المشاركة".





شريف حبيب: زيارة "السيسي" لبني سويف تعكس اهتمامه بالصعيد

قال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، إن المحافظة بأكملها تشرفت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي رسالة وتأكيد على اهتمام الرئيس والدولة بأكلمها بالصعيد، وأن بني سويف منطقة صناعية واعدة.





وأضاف "حبيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك أحد الشركات اليابانية تم وضع حجر أساس مصنع معها منذ شهور باستثمارات تصل لنحو 15 مليار جنيه، إلى جانب استثمارات بمصنع فريد في الشرق الأوسط افتتاحه الرئيس السيسي اليوم، يتم تصدير 80% من إنتاجه لـ 40 دولة، وهناك استثمارات من السعودية والإمارات، وهناك مصانع بالمحافظة تصدر لأمريكا وألمانيا، وهذه مؤشرات جيدة على الثقة في الاقتصاد المصري.





وتابع، أن هناك مصنع أسمنت سيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة ينتج مايقرب من 12 طن سنويًا، ومجمع كبير جدًا للرخام والجرانيت ينتج نحو 4 مليون متر مسطح، وهذه المصانع يعمل بها نحو 1500 عامل مباشر، فضلًا عن مايصل لنحو 6 ألاف عامل غير مباشر، وهناك محطة كهرباء عملاقة تشغل نحو 6 آلاف عامل.





ولفت، إلى أنه يتم حاليًا دراسة إنشاء مدينة لإنتاج الأدوية من النباتات الطبية على مساحة 69 ألف فدان.





"عرنوط": الرئيس أثلج صدور مزارعي القصب بزيادة سعر التوريد

أشاد رشدي عرنوط، نائب رئيس جمعية منتجي قصب السكر، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع سعر توريد القصب لـ720 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الفلاحين سعداء بالقرار.





وأضاف "عرنوط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان يثق بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيقف بجانب مزارع القصب، متابعًا: "الرئيس أثلج صدور مزارعين القصب من أسوان إلى المنيا؛ لأنه يشعر بآلام الفلاح".





وأكد نائب رئيس جمعية منتجي قصب السكر، أن الفلاح يدعم الدولة المصرية، موجهًا حديثه للرئيس قائلًا: "سير على بركة الله يا ريس فلاحين مصر ورائك، وبنقولك كمل مشاريعك وربنا هيوفقك".





ونوه أنه سيتم زراعة 600 ألف فدان قصب بخمس محافظات في الصعيد، حيث سينتج نحو 11 إلى 12 مليون طن يوزع على 8 مصانع، لينتجوا مليون ونصف طن سكر، بالإضافة إلى صناعات آخرى، لافتًا إلى أن أكثر من 500 ألف عامل يعملون في 8 مصانع بخلاف المهندسين والفنين.





ونوه أن 150 ألف أسرة تستفيد من زيادة سعر توريد القصب إلى 720 جنيهًا.





نشأت الديهي: من يستهدف الجيش المصري "ابن حرام"

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على مذيع قناة الشرق محمد ناصر بعد هجومه على الجيش المصري، قائلًا: "فاشل في كتابة السيناريو، وكان قاعد في مصر على قهوة مش لاقي يأكل".





وأضاف "الديهي"، مقدم ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن الإسرائيليين لم يهاجمون الجيش المصري كما يهاجمه محمد ناصر، متابعًا: "مذيعو قنوات الإخوان أقل من إننا نزلهم، ولا قيمة لهم في الأصل".





وقال إن من يستهدف الجيش المصري بكلمه أو بفعل فهو "ابن حرام 100%".