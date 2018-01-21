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زينة منصور تنتهي من "حمام سخن"

الأحد 21/يناير/2018 - 04:25 م
زينة منصور تنتهي من حمام سخن
زينة منصور
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محمود حنفي
 
انتهت الفنانة زينة منصور، من تصوير مشاهدها في فيلم "حمام سخن" مع المخرجة منال خالد وهو فيلم روائي مستقل يتناول قصصًا حقيقية عن 7 سيدات محاصرات على خلفية مواقف مختلفة في أحداث ثورة 25 يناير 2011 حيث تبدأ أحداثه من فجر 26 يناير عام 2011 ويدخل أبطال العمل إلى بعض الأماكن المحاصرة والمغلقة ويحاولن الخروج من هذا الحصار ووسط هذا يمررن بلحظات صعبة. 

وتجسد زينة دور "الست فوز" صاحبة حمام السيدات التى تتداخل مواقفها مع أصحاب الحكايات السبع.

وعبرت زينة عن سعادتها بترشيح المخرجة لها لتكون ضمن أبطال العمل الذي يحكى  أحداثا مواقف حقيقية مر بها جميع المصريين في فترات عصيبة من عمر الوطن.

ويلعب بطولته عدد من النجوم الشباب هن ريم حجاب ونعمة محسن ومنى مختار وفرح ماجد ومنى هلا وحبيبة عفت ورجوى حامد.

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