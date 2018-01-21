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محلل مالى: البورصة تشهد حالة من التذبذب أثناء فترة الإنتخابات الرئاسية

الأحد 21/يناير/2018 - 04:23 م
محلل مالى: البورصة تشهد حالة من التذبذب أثناء فترة الإنتخابات الرئاسية
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نيفين سمير
 
قال عبد المحميد أمام المحلل المالي بشركة تايكون لتداول الاوراق المالية ، أن الإنتخابات الرئاسية ستؤدى إلى تذبذب السوق خلال الأيام المقبلة بشكل كبير فستتبادل الجلسات ما بين تداولات عنيفة وربما علي النقيض  فستكون جلسات هادئة في الأيام الأخري.

واوضح عبد الحميد في تصريحات لـ "فجر"، أن المؤسسات تلعب دورا متميزا  للاستفادة من  فروق الاسعار . 

وأضاف المحلل أن السوق مطمئن رغم  الضغوط الكبيرة علي المؤشر الرئيسي لتكوين مراكز شرائية إلا أنه سوف يتناوب بين الصعود والهبوط محتفظا بمستوي  مابين 15000 نقطة  و15500 نقطة.

واضاف الي مبيعات المصريين والعرب قد تسببت في  تراجع  مؤشرات البورصة  في ختام تداولات جلسة اليوم رغم مشتريات الأجانب التي تسببت في ارباح للبورصة  بلغت 4.2 مليار جنيه وهذا وضع مطمئن ويعبر عن  سير  السوق في الاتجاهات الايجابية 
المزيد عن: البورصة المصرية الاقتصاد المصرى الاسهم المصرية اخبار الاقتصاد
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