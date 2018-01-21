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فتح باب التقديم للإلتحاق بأولى دفعات "البورد المصري"

الأحد 21/يناير/2018 - 04:29 م
فتح باب التقديم للإلتحاق بأولى دفعات البورد المصري
وزارة الصحة - ارشيفية
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عبدالرحمن صلاح
 

أعلنت الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، فتح باب التقديم للأطباء الراغبين في الإلتحاق بأولى دفعات شهادة "البورد المصري"، بدايةً من اليوم الأحد، وحتى نهاية فبراير المقبل، وذلك بمقر الهيئة المؤقت في المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وتبدأ الدراسة بالبورد في تخصصات الباطنة العامة، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والأطفال، مشيرًا إلى أن مدة الدراسة بالبورد 5 سنوات، وأن التسجيل متاح للطالب المصري والطلاب الوافدين.

وتبلغ تكلفة الدراسة 6 آلاف جنيه سنويًا للطبيب المصري الحر، و600 جنيه للطبيب الذي يعمل بوزارة الصحة والسكان، حيث تتحمل الوزارة عنه 5 آلاف و400 جنيه، أما الطبيب الأجنبي ستكون 1300 جنيه استيراليني.
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