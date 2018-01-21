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أسعار اللحوم في أسواق قنا اليوم الأحد 21 يناير 2018

الأحد 21/يناير/2018 - 04:28 م
أسعار اللحوم في أسواق قنا اليوم الأحد 21 يناير 2018
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بسام عبدالحميد
 
رصدت "الفجر" في محافظة قنا، أسعار اللحوم، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارا في الأسعار، اليوم الأحد، حيث سجل سعر الكيلو الواحد نحو 130 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحمة الضآن نحو 135 جنيهًا.

ووصلت أسعار اللحوم سجلت 140 جنيهًا لكيلو الضأن، بينما سجل سعر كيلو المشفي 120 جنيهًا، والكندوز 120 جنيهًا، والعجالي 130 جنيهًا للكيلو.

وسعر اللحم البرازيلي من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر اللحم السوداني من 75 إلى 80 جنيهًا، بينما يصل سعر الضأن المستورد يتراوح من 60 إلى 80 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر الكبدة المجمدة 30 جنيهًا، ويصل سعر الكبدة البلدي 130 جنيهًا. 
المزيد عن: محافظات قنا أسعار اللحوم أخبار مصر
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