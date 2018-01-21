أبوطالب العيسوي يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الأسيوطي
الأحد 21/يناير/2018 - 04:27 م
الفجر الرياضي
أعلن الجهاز الفني لنادي للإسماعيلى بقيادة أبوطالب العيسوى قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الأسيوطي غدًا في الجولة العشرين من الدوري المصري.
قائمة الإسماعيلي أمام الأسيوطي
حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد فوزي
خط الدفاع: ريتشارد بافور ومحمد هاشم ومحمود متولي ومحمود البدري
خط الوسط: حسنى عبد ربه وعماد حمدي ومحمد فتحي ونادر رمضان وإسلام عبد النعيم وإبراهيم حسن وكريم بامبو وعمر جمال وإبراهيم عبد الخالق ووجيه عبد الحكيم ومحمد الصادق.
خط الهجوم: موسى كمارا ودييجو كالديرون
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