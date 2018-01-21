أبوطالب العيسوي يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الأسيوطي

أعلن الجهاز الفني لنادي للإسماعيلى بقيادة أبوطالب العيسوى قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الأسيوطي غدًا في الجولة العشرين من الدوري المصري.





قائمة الإسماعيلي أمام الأسيوطي





حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد فوزي





خط الدفاع: ريتشارد بافور ومحمد هاشم ومحمود متولي ومحمود البدري





خط الوسط: حسنى عبد ربه وعماد حمدي ومحمد فتحي ونادر رمضان وإسلام عبد النعيم وإبراهيم حسن وكريم بامبو وعمر جمال وإبراهيم عبد الخالق ووجيه عبد الحكيم ومحمد الصادق.





خط الهجوم: موسى كمارا ودييجو كالديرون



