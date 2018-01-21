ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أبوطالب العيسوي يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الأسيوطي

الأحد 21/يناير/2018 - 04:27 م
أبوطالب العيسوي يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الأسيوطي
أبوطالب العيسوي
طباعة
الفجر الرياضي
 
أعلن الجهاز الفني لنادي للإسماعيلى بقيادة أبوطالب العيسوى قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الأسيوطي غدًا في الجولة العشرين من الدوري المصري.

قائمة الإسماعيلي أمام الأسيوطي

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد فوزي

خط الدفاع: ريتشارد بافور ومحمد هاشم ومحمود متولي ومحمود البدري

خط الوسط: حسنى عبد ربه وعماد حمدي ومحمد فتحي ونادر رمضان وإسلام عبد النعيم وإبراهيم حسن وكريم بامبو وعمر جمال وإبراهيم عبد الخالق ووجيه عبد الحكيم ومحمد الصادق.

خط الهجوم: موسى كمارا ودييجو كالديرون

المزيد عن: الدوري المصري الاسيوطي الاسماعيلي أبوطالب العيسوي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
المغرب
-
x
21:00
-
السودان
موريتانيا
-
x
21:00
-
غينيا
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الأهلي
-
x
19:00
-
مصر المقاصة
الدوري البرتغالي الممتاز
ديسبورتيفو أفيس
-
x
18:00
-
باكوس دي فيريرا
فييرينسي
-
x
18:00
-
موريرينسي
ريو آفي
-
x
20:00
-
بوافيستا
فيتوريا غيماريش
-
x
22:15
-
إستوريل
الدوري الفرنسي
نيس
1
x
16:00
0
سانت إيتيان
موناكو
-
x
18:00
-
ميتز
ليون
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
0
x
16:30
1
فيردر بريمن
شالكه
-
x
19:00
-
هانوفر
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
2
x
13:00
2
ليجانيس
ريال مدريد
-
x
17:15
-
ديبورتيفو لاكورونا
ريال سوسييداد
-
x
19:30
-
سيلتا فيجو
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
اتحاد بن قردان
2
x
14:00
2
الترجي الرياضي
النادي الإفريقي
4
x
15:00
1
الاتحاد المنستيري
اولمبيك مدنين
0
x
15:00
3
الملعب القابسي
مستقبل قابس
0
x
15:00
2
النجم الساحلي
نجم المتلوي
0
x
15:00
0
شبيبة القيروان
النادي الصفاقسي
3
x
16:00
0
الملعب التونسي
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
أولمبيك خريبكة
0
x
14:00
0
الكوكب المراكشي
الجيش الملكي
0
x
14:00
0
الرجاء الرياضي
الفتح الرباطي
0
x
14:00
0
الدفاع الحسني الجديدي
المغرب التطواني
0
x
14:00
0
شباب أطلس خنيفرة
الوداد الرياضي
0
x
14:00
0
سريع وادي زم
شباب الريف الحسيمي
0
x
14:00
0
أولمبيك آسفي
نهضة بركان
0
x
14:00
0
حسنية أكادير
الراسينغ البيضاوي
0
x
14:00
0
إتحاد طنجة
دوري الخليج العربي الاماراتي
العين
6
x
15:10
2
حتا
شباب الأهلي دبي
-
x
17:45
-
عجمان
الدوري الإيطالي
أتلانتا
0
x
13:30
1
نابولي
بولونيا
2
x
16:00
0
بينفينتو
لاتسيو
2
x
16:00
1
كييفو فيرونا
أودينيزي
1
x
16:00
1
سبال
هيلاس فيرونا
0
x
16:00
1
كروتوني
سامبدوريا
1
x
16:00
0
فيورنتينا
ساسولو
0
x
16:00
1
تورينو
كالياري
-
x
19:00
-
ميلان
انتر ميلان
-
x
21:45
-
روما
كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي
-
x
17:45
-
العروبة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/21/2018 5:41:03 PM