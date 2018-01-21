حالة الطقس اليوم الأحد 21 يناير 2018 في قنا

تنشر بوابة "الفجر" اليوم الأحد، توقعات درجات الحرارة فى محافظة قنا، حيث يعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم معتدل نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره، حتى تبلغ الصغرى 12 درجة، والكبرى 23 درجة.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقسا معتدلا، على كافة الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



