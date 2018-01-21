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حالة الطقس اليوم الأحد 21 يناير 2018 في قنا

الأحد 21/يناير/2018 - 04:28 م
حالة الطقس اليوم الأحد 21 يناير 2018 في قنا
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بسام عبدالحميد
 
تنشر بوابة "الفجر" اليوم الأحد، توقعات درجات الحرارة فى محافظة قنا، حيث يعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم معتدل نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره، حتى تبلغ الصغرى 12 درجة، والكبرى 23 درجة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقسا معتدلا، على كافة الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.
المزيد عن: محافظات حالة الطقس الأرصاد أخبار مصر
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