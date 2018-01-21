الوطنية للانتخابات: لم نتلق طلبات ترشح حتى الآن.. و760 ألف توكيلاً بالشهر العقاري
الأحد 21/يناير/2018 - 04:27 م
طارق حافظ
قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد توكيلات المواطنين تجاوزت ال760 ألف توكيلا لـ23 مرشحًا محتملاً للانتخابات الرئاسية.
وأضاف الشريف تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن أعداد التوكيلات في تزايد مستمر حتى موعد غلق باب تقديم أوراق الترشح للانتخابات في تمام الثانية ظهر الإثنين 29 يناير المقبل.
وتابع أن لجنة تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار علاء فؤاد الندير التنفيذي، لم تتلق أي طلب ترشح للانتخابات حتى الآن.
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