مفاجأة غامضة لمحبي هواتف "Nokia" في موعد قريب

بدأت شركة HMD المسؤولة عن هواتف Nokia بحملة تشويق غامضة بعد إعلانها عن هاتف (Nokia 6 2018) حيث يبدو أنها لا تزال تحمل المزيد من الأمور في جعبتها.





فقد أرسلت الشركة تصريحات رسمية لوسائل الإعلام، تعلمهم بتحضيرها لمفاجآت سوف تسر محبين هواتف نوكيا بالتأكيد، وسلسلة المفاجآت الغامضة هذه ستبدأ قريباً.





وتحديداً في فعاليات معرض الهواتف MWC 2018 الذي ستبدأ فعالياته الشهر القادم خلال 25 من فبراير وحتى الأول مارس، وبالطبع هنالك العديد من الشركات قررت حضوره.





ذكرت شركة HMD في تصريحها حول الموضوع أنها تترقب معنا لما سيتم الكشف عنه في فعاليات المعرض عن ما هو جديد وخاص بهواتف نوكيا حسب تعبيرها.





بالإضافة إلى أن الشركة نفسها لمحت أكثر من مرة في السابق عن وجود إعلانات كبيرة من قبلها سيكشف عنها أثناء فعاليات المعرض، ولكن هوية هذه الإعلانات لا تزال غامضة.



