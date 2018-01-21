ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفاجأة غامضة لمحبي هواتف "Nokia" في موعد قريب

الأحد 21/يناير/2018 - 04:21 م
مفاجأة غامضة لمحبي هواتف Nokia في موعد قريب
صورة أرشيفية
طباعة
 
بدأت شركة HMD المسؤولة عن هواتف Nokia بحملة تشويق غامضة بعد إعلانها عن هاتف (Nokia 6 2018) حيث يبدو أنها لا تزال تحمل المزيد من الأمور في جعبتها.

فقد أرسلت الشركة تصريحات رسمية لوسائل الإعلام، تعلمهم بتحضيرها لمفاجآت سوف تسر محبين هواتف نوكيا بالتأكيد، وسلسلة المفاجآت الغامضة هذه ستبدأ قريباً.

وتحديداً في فعاليات معرض الهواتف MWC 2018 الذي ستبدأ فعالياته الشهر القادم خلال 25 من فبراير وحتى الأول مارس، وبالطبع هنالك العديد من الشركات قررت حضوره.

ذكرت شركة HMD في تصريحها حول الموضوع أنها تترقب معنا لما سيتم الكشف عنه في فعاليات المعرض عن ما هو جديد وخاص بهواتف نوكيا حسب تعبيرها.

بالإضافة إلى أن الشركة نفسها لمحت أكثر من مرة في السابق عن وجود إعلانات كبيرة من قبلها سيكشف عنها أثناء فعاليات المعرض، ولكن هوية هذه الإعلانات لا تزال غامضة.

يوجد الكثير من الشائعات في الوقت الحالي حول الهاتف الرائد والجديد من هواتف نوكيا، إلا أننا سننتظر إلى أن نحصل على معلومات رسمية.
المزيد عن: هواتف نوكيا نوكيا مفاجاة غامضة محبي هواتف نوكيا تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Nokia 6 Nokia MWC 2018 HMD
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
المغرب
-
x
21:00
-
السودان
موريتانيا
-
x
21:00
-
غينيا
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الأهلي
-
x
19:00
-
مصر المقاصة
الدوري البرتغالي الممتاز
ديسبورتيفو أفيس
-
x
18:00
-
باكوس دي فيريرا
فييرينسي
-
x
18:00
-
موريرينسي
ريو آفي
-
x
20:00
-
بوافيستا
فيتوريا غيماريش
-
x
22:15
-
إستوريل
الدوري الفرنسي
نيس
1
x
16:00
0
سانت إيتيان
موناكو
-
x
18:00
-
ميتز
ليون
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
0
x
16:30
1
فيردر بريمن
شالكه
-
x
19:00
-
هانوفر
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
2
x
13:00
2
ليجانيس
ريال مدريد
-
x
17:15
-
ديبورتيفو لاكورونا
ريال سوسييداد
-
x
19:30
-
سيلتا فيجو
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
اتحاد بن قردان
2
x
14:00
2
الترجي الرياضي
النادي الإفريقي
4
x
15:00
1
الاتحاد المنستيري
اولمبيك مدنين
0
x
15:00
3
الملعب القابسي
مستقبل قابس
0
x
15:00
2
النجم الساحلي
نجم المتلوي
0
x
15:00
0
شبيبة القيروان
النادي الصفاقسي
3
x
16:00
0
الملعب التونسي
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
أولمبيك خريبكة
0
x
14:00
0
الكوكب المراكشي
الجيش الملكي
0
x
14:00
0
الرجاء الرياضي
الفتح الرباطي
0
x
14:00
0
الدفاع الحسني الجديدي
المغرب التطواني
0
x
14:00
0
شباب أطلس خنيفرة
الوداد الرياضي
0
x
14:00
0
سريع وادي زم
شباب الريف الحسيمي
0
x
14:00
0
أولمبيك آسفي
نهضة بركان
0
x
14:00
0
حسنية أكادير
الراسينغ البيضاوي
0
x
14:00
0
إتحاد طنجة
دوري الخليج العربي الاماراتي
العين
6
x
15:10
2
حتا
شباب الأهلي دبي
-
x
17:45
-
عجمان
الدوري الإيطالي
أتلانتا
0
x
13:30
1
نابولي
بولونيا
2
x
16:00
0
بينفينتو
لاتسيو
2
x
16:00
1
كييفو فيرونا
أودينيزي
1
x
16:00
1
سبال
هيلاس فيرونا
0
x
16:00
1
كروتوني
سامبدوريا
1
x
16:00
0
فيورنتينا
ساسولو
0
x
16:00
1
تورينو
كالياري
-
x
19:00
-
ميلان
انتر ميلان
-
x
21:45
-
روما
كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي
-
x
17:45
-
العروبة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/21/2018 5:40:03 PM