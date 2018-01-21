الزمالك يوجه رسالة إلى "جنش"

عقد مصطفى كمال مدرب حراس المرمى بالزمالك جلسة منفردة مع محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الفريق عقب نهاية التدريبات الجماعية اليوم.





وحرص كمال على الإشادة بمستوى جنش ومطالبته بمزيد من التركيز في الفترة المقبل من أجل التنافس لحجز مكانة أساسية بالفريق خاصة أن الجهاز الفني يعتبره حارسًا أساسيًا رفقة أحمد الشناوي .





ويستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري الممتاز.



