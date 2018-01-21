تركيا تعتزم تأسيس منطقة أمنية بعمق 30 كم داخل الحدود السورية

أعلن رئيس الوزراء التركي بينالي يلديرم، الأحد أنّ قوات بلاده ستنشئ منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً في عفرين السورية، فى إطار عملية "غصن الزيتون" ضد الميليشيات الكردية، التى انطلقت أمس.





ووفقاً لصحيفة "جمهوريت"، قال يلدريم، خلال مؤتمر صحفى، إنّ العملية ستجرى على 4 مراحل.

كما ذكرت وكالة الأناضول، أنّ القوات التركية مدعومة بعربات مدرعة وقوات خاصة وأفراد مشاة تقدمت على بعد 5 كيلومترات داخل عفرين.

ورداً على سؤال حول إمكانية تقديم واشنطن، دعماً لوجستياً إلى المقاتلين الأكراد، قال يلدريم إنّ جميع أنواع الدعم اللوجيستى، للمقاتلين الأكراد ستكون هدفاً لنا.