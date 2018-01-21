تأجيل محاكمة 16 متهما بالتجمهر في محيط القصر الجمهوري لـ 18 أبريل
الأحد 21/يناير/2018 - 04:19 م
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 16 متهما بالتجمهر والاعتداء على قوات الأمن في محيط القصر الجمهوري، في أبريل 2013، لجلسة 18 أبريل المقبل.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الإشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال و مقاومة السلطات بالقوة، واستعمال القوة مع ضباط الشرطة، لحملهم على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وإتلاف سور القصر الجمهوري، وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتعريض وسائل النقل للخطر وتعطيل سيرها، وتعطيل حركة المرور، وسرقة هاتف محمول بالإكراه من أحد الأشخاص.
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