تأجيل محاكمة 16 متهما بالتجمهر في محيط القصر الجمهوري لـ 18 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 16 متهما بالتجمهر والاعتداء على قوات الأمن في محيط القصر الجمهوري، في أبريل 2013، لجلسة 18 أبريل المقبل.



