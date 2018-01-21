ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تأجيل محاكمة 16 متهما بالتجمهر في محيط القصر الجمهوري لـ 18 أبريل

الأحد 21/يناير/2018 - 04:19 م
تأجيل محاكمة 16 متهما بالتجمهر في محيط القصر الجمهوري لـ 18 أبريل
محكمة
طباعة
 
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 16 متهما بالتجمهر والاعتداء على قوات الأمن في محيط القصر الجمهوري، في أبريل 2013، لجلسة 18 أبريل المقبل.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الإشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال و مقاومة السلطات بالقوة، واستعمال القوة مع ضباط الشرطة، لحملهم على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وإتلاف سور القصر الجمهوري، وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتعريض وسائل النقل للخطر وتعطيل سيرها، وتعطيل حركة المرور، وسرقة هاتف محمول بالإكراه من أحد الأشخاص.
المزيد عن: تأجيل محاكمة القصر الجمهوري التجمهر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
المغرب
-
x
21:00
-
السودان
موريتانيا
-
x
21:00
-
غينيا
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الأهلي
-
x
19:00
-
مصر المقاصة
الدوري البرتغالي الممتاز
ديسبورتيفو أفيس
-
x
18:00
-
باكوس دي فيريرا
فييرينسي
-
x
18:00
-
موريرينسي
ريو آفي
-
x
20:00
-
بوافيستا
فيتوريا غيماريش
-
x
22:15
-
إستوريل
الدوري الفرنسي
نيس
1
x
16:00
0
سانت إيتيان
موناكو
-
x
18:00
-
ميتز
ليون
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
0
x
16:30
1
فيردر بريمن
شالكه
-
x
19:00
-
هانوفر
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
2
x
13:00
2
ليجانيس
ريال مدريد
-
x
17:15
-
ديبورتيفو لاكورونا
ريال سوسييداد
-
x
19:30
-
سيلتا فيجو
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
اتحاد بن قردان
2
x
14:00
2
الترجي الرياضي
النادي الإفريقي
4
x
15:00
1
الاتحاد المنستيري
اولمبيك مدنين
0
x
15:00
3
الملعب القابسي
مستقبل قابس
0
x
15:00
2
النجم الساحلي
نجم المتلوي
0
x
15:00
0
شبيبة القيروان
النادي الصفاقسي
3
x
16:00
0
الملعب التونسي
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
أولمبيك خريبكة
0
x
14:00
0
الكوكب المراكشي
الجيش الملكي
0
x
14:00
0
الرجاء الرياضي
الفتح الرباطي
0
x
14:00
0
الدفاع الحسني الجديدي
المغرب التطواني
0
x
14:00
0
شباب أطلس خنيفرة
الوداد الرياضي
0
x
14:00
0
سريع وادي زم
شباب الريف الحسيمي
0
x
14:00
0
أولمبيك آسفي
نهضة بركان
0
x
14:00
0
حسنية أكادير
الراسينغ البيضاوي
0
x
14:00
0
إتحاد طنجة
دوري الخليج العربي الاماراتي
العين
6
x
15:10
2
حتا
شباب الأهلي دبي
-
x
17:45
-
عجمان
الدوري الإيطالي
أتلانتا
0
x
13:30
1
نابولي
بولونيا
2
x
16:00
0
بينفينتو
لاتسيو
2
x
16:00
1
كييفو فيرونا
أودينيزي
1
x
16:00
1
سبال
هيلاس فيرونا
0
x
16:00
1
كروتوني
سامبدوريا
1
x
16:00
0
فيورنتينا
ساسولو
0
x
16:00
1
تورينو
كالياري
-
x
19:00
-
ميلان
انتر ميلان
-
x
21:45
-
روما
كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي
-
x
17:45
-
العروبة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/21/2018 5:39:03 PM