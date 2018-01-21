ارتفاع ضحايا تفريق الاحتجاجات في الكونغو إلى 5 قتلى و33 مصابا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب ثلاثة وثلاثون آخرون اليوم الأحد في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال تفريق قوات الأمن لمسيرات ضد بقاء الرئيس كابيلا في السلطة.





وأضافت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، فلورنس مارشال، أن هناك نحو 69 عملية اعتقال تمت.





وقد تم تسجيل جميع حالات الوفاة في كينشاسا، في حين أن الجرحى والمعتقلين كانوا في مختلف أنحاء البلاد.





واستخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي، بحسب تصريحات البعثة التي أعلنت إرسال مراقبين إلى موقع الأحداث، وشهود عيان من بينهم صحفيون في وكالة أنباء "فرانس برس".



