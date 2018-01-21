رونالدو وبيل ومايورال يقودون هجوم ريال مدريد أمام لاكورونيا

يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني، نظيره ديبورتيفو لاكورونيا، في إطار منافسات الجولة العشسرين الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الساعة 5.15.





وأعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمباراة لاكورونيا وجاء كالتالي:

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حراسة المرمى: نافاس.





خط الدفاع: مارسيلو، ناتشو، فاران، كارفاخال.





خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.





الهجوم: بيل، كريستيانو رونالدو، مايورال.





بينما يجلس على مقاعد البدلاء: كاسيا ، ثيو ، فاسكيز ، ايسكو ، كوفاستش ، بنزيما



