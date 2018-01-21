حسن حامد: ماسبيرو ثروة مصر.. وهذه شروط تطويره

أكد حسن حامد، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، في حواره ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه اليوم الأحد، الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جوده ودينا سالم على قناة CBC، أنه لا بد من وجود آداة لتوجيه مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتقود حركة المجتمع، مع وجود منظومة واضحة لقيادة الإعلام المصري.





أضاف حامد، أنه كان يعترض سابقًا على منصب وزير الإعلام وذلك لهيمنة الوزارة على الإعلام ككل، لأنه يرى أن للاعلام دورًا كبيرًا، كما أن الإعلاميين هم الأقدر على معرفة احتياجات الجماهير، ولكن اليوم يرى أننا بحاجة إلى منظومة لقيادة الإعلام.





لفت إلى أنه من الضروري وجود متحدثين رسميين للوزارات والهيئات المختلفة للتواصل مع الإعلام، فلا يجوز أن يستقي الإعلام المصري معلومات من إعلام اجنبي.





وصف حسن حامد، ماسبيرو بأنه "ثروة مصر" وأن أي تطوير يحدث في ماسبيرو سيستند على كفاءات حقيقية موجود لكن يجب أن تكون مبنية على أسس سليمة وهذا لا يتم بعمل برنامج أو الاستعانة بنجم.





كشف أنه إبان رئاسته لماسبيرو استعان بوجوه جديدة وبرامج تدريبية مكثفة مع اختيار العناصر التي ستتولى العمل مع اختيار مدبين أكفاء لتوجيه الجدد الذين لديهم قدرات خاصة تعوض نقص الخبرة.





استكمل أنه يجب إعادة هيكلة الإعلام المصري بطريقة تجعله أكثر فعالية وتجعله ينطلق للأمام وليس للخلف، مشددًا على ضرورة التحرك برؤية حتى لا يصبح ماسبيرو "محلك سر".





تحدث عن حياته الشخصية، وقال إنه شخص خجول جدًا وكان لا يحب الكلام بقدر الكتابة، وأنه يرى زوجته توأم روحه لأنها تكمله كما أنه حازمة وحنونة في الوقت نفسه، متابعًا أن كل منهما يحترم خصوصيات الآخر ويقدر الثاني جيدًا.



