الصحة: 4.2 مليار جنيه لتطوير المستشفيات الحكومية بالصعيد



جاء ذلك خلال عرضه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، أثناء افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف.



وعرض "راضي" مشروع تطوير الخدمات الصحية عبر 4 محاور، أولها، إنشاء العديد من المستشفيات الحكومية في المناطق التي حُرمت من الخدمات الصحية على مدى عقود طويلة ومنها مستشفيات شلاتين والقصير في البحر الأحمر والنجيلة في مطروح، ثانيًا تطوير العديد من المستشفيات المتروكة منذ سنوات بتقديم خدمة طبية متميزة ومنها معهد القلب القومي ومستشفى هليوبليس، أما المحور الثالث يكمن في إنشاء المزيد من المستشفيات الأحادية التخصص ومنها النساء والولادة التخصصي ببورسعيد ومركز أورام مدينة نصر للتامين الصحي ومستشفى دنشال لأمراض الجهاز الهضمي والكبد بمحافظة البحيرة، والعزازي للصحة النفسية بالشرقية.



وأضاف وزير الصحة والسكان إلى ان المحور الرابع والاخير يكمن في إنشاء عشرات المستشفيات لتقديم كافة الخدمات الصحية التي تسمى "الخدمة الثلاثية" مثل مستشفيات 15 مايو، وبنها للتامين الصحي، وأرمنت بالأقصر.



وعرض أمام الرئيس 4 مستشفيات بالصعيد، حيث افتتح "السيسي" مستشفيات الأقصر العام وأرمنت بالأقصر عبر الفيديو كونفرانس، موضحًا أن مستشفى الأقصر العام كان يوجد بها مبنى قديم منشأ من عام 1900 به عنابر و8 حضانة و25 سرير غسيل كلوي بالإضافة إلى وجود مبنى للرمد مكون من دورين مع وجود مباني متناثرة غير مستغلة، حيث تم تطوير المستشفى بإزالة المبنى القديم واستبداله بمبنى جديد، حيث بدأ العمل به عام 2015 وانتهى في أكتوبر 2017، بتكلفة إجمالية بلغت 172 مليون جنيه، وتضم 2 غرفة عمليات مجهزة ومطابقة لمعايير الجودة ومكافحة العدوى، فضلا عن 107 سرير إقامة و17 سرير رعاية مركزة و31 حضانة و50 ماكينة غسيل كلوي وجهاز أشعة مقطعية لتأهيل المستشفى لاستقبال الحوادث والطوارئ.



كما تضم المستشفى قسمًا للأشعة به أشعة متنقلة وجهاز سونار و"سي ارم"، وبنك دم تجميعي، كما تضم المستشفى مدرسة للتمريض ومبنى خاص لسكن الأطباء، بالإضافة إلى كافة الخدمات المعاونة من مطبخ، وتعقيم، ومغسلة.



وعرض وزير الصحة والسكان، مركز الشواشنة للأم والطفل في محافظة الفيوم، وتنفيذًا لتوجيهات "السيسي" بالاستفادة واستغلال مستشفيات التكامل بالشكل الامثل كمراكز متميزة للأم والطفل للنهوض بالمنظومة الصحية وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن المصري بجميع المحافظات، حيث تم تحويل مستشفى تكامل الشواشنة إلى مركز الشواشنة المتميز للأم والطفل، والذي يمثل نموذجا مثاليا يتم تنفيذه في 44 مركزا اخرا في صعيد مصر، حيث تم بدأ العمل في إنشائه وتطويره منذ يوليو 2017، ليصبح جاهزا للعمل في سبتمبر من نفس العام، بتكلفة إجمالية قدرها 26 مليون جنيه.



وأكد أن المركز يتوفر به الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم خدمة متكاملة للام والطفل وغرفة عمليات وكشك ولادة مزود بأحدث أجهزة التخدير والحضانات، بالإضافة إلى أسرة الرعاية المركزة، والاقامة وكافة الخدمات المعاونة.



وفي محافظة بني سويف، عرض وزير الصحة والسكان امام الرئيس تطوير مستشفى بني سويف العام، والذي يتم على 3 مراحل، لافتا إلى ان المرحلة الثانية والتي انتهت أول يناير 2018 بلغت تكلفة تطويرها، 196 مليون جنيه، مشيرًا إلى ان المستشفى في المرحلة الثانية تضم 24 سرير إقامة و56 حضانة أطفال، و46 عيادة خارجية، بالإضافة إلى قسم كامل لعلاج الأسنان.



كما تناول وزير الصحة والسكان امام الرئيس تجهيزات مستشفى أرمنت بعد انشائها بعد ان كانت تعاني من تهالك مستشفى أرمنت القديم، حيث كانت تحتوي عنابر و9 حضانات و3 غرف عمليات و36 ماكينة غسيل كلوي ولا توجد بها أية أسرة رعاية مركزة، ليتم إنشاء وتجهيز المستشفى الجديدة بتكلفة إجمالية بلغت289 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المستشفى تضم 7غرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الجودة و112 سرير إقامة و29 سرير رعاية مركزة و8 حضانات للأطفال و19 ماكينة غسيل كلوي و13عيادة خارجية، بالإضافة إلى وجود تقنية كنترول الغازات للتحكم بها خارج وداخل غرف العمليات، كما تضم قسما للأشعة به أشعة سينية ومقطعية ورنين مغناطيسي وأجهزة سونار، وماموجرام وسي ارم، مشيرًا إلى تطوير سكن الأطباء تطويرًا شاملا فضلا عن كل الخدمات المعاونة.



وفي النهاية، أشار وزير الصحة والسكان إلى اشادة مدير عام منظمة الصحة العالمية بقانون التأمين الصحي الشامل الجديد والذي تم اقرارة من فخامة الرئيس، مشيرًا إلى انه لولا دعم القيادة السياسية لما خرج هذا القانون إلى النور.

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن اجمالي استثمارات وزارة الصحة في تطوير وإنشاء مستشفيات الوزارة بصعيد مصر من عام 2015 وحتى 2018 بلغ 4.2 مليار جنيه.