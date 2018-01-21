أمن قنا: ضبط 33 قطعة سلاح متنوعة وآلاف الذخائر بأعيرة مختلفة



وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتحقيقات.



قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بحضر المضبوطات في واقعة مصرع تاجر أسلحة أثناء محاولته تهريب شحنة كبيرة من الاسلحة بطريق قفط القصير، أثناء جلبها من السودان.وقال المصدر، إنه تم ضبط 33 قطعة بندقية آلية، و60 خزينة، و25 جوال مليئة بالطقات النارية الآلية، والتي تبلغ قرابة 40 الف طلقة نارية بأحجام متنوعة.وأشار إلى أنه جاري الحصر، الخاص بمجهود الحملة، خلال مطارة أمنية واشتباكات مسلحة وقعت بين قوات أمن قنا وسيارة نقل محماة بأسلحة غير مرخصة بطريق قنا - قفط.