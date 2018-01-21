موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا اليوم الأحد 21-1-2018 بالدوري الإسباني

يستضيف نادي ريال مدريد، منافسه فريق ديبورتيفو لاكورونيا، اليوم الأحد 21-1-2018 على ملعب "سنتياجو برنابيو" في الساعة 5:15 مساءً، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الخامس برصيد 32 نقطة، بينما يحل نادي لاكورونيا في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.