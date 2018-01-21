موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا اليوم الأحد 21-1-2018 بالدوري الإسباني
الأحد 21/يناير/2018 - 04:06 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي ريال مدريد، منافسه فريق ديبورتيفو لاكورونيا، اليوم الأحد 21-1-2018 على ملعب "سنتياجو برنابيو" في الساعة 5:15 مساءً، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.
ويحتل نادي ريال مدريد المركز الخامس برصيد 32 نقطة، بينما
يحل نادي لاكورونيا في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.
المزيد عن: موعد مباراة ريال مدريد مباشر ريال مدريد رياضة ديبورتيفو لاكورونيا الدوري الإسباني أخبار الرياضة