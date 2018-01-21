أنخيل كوريا: أتليتكو مدريد عجز عن حسم الفوز أمام جيرونا

صرح مهاجم أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني آنخيل كوريا، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام جيرونا، ولكنه لم يتمكن من حسم الأمور، حين أشارت النتيجة لتقدمه.

وكان الفرنسي أنطوان جريزمان منح التقدم للأتلتي في الشوط الأول، إلا أن جيرونا نجح في تعديل النتيجة في الثاني عن طريق بورتو، لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي 1-1 على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وقال كوريا: "أعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة، ولكننا لم نتمكن من حسم الأمور، يجب علينا أن نستمر كما نحن لأن النصف الثاني من الموسم بدأ للتو ولا يزال هناك الكثير، واجهنا اليوم منافساً يلعب بشكل جيد للغاية ولم تتغير طريقته رغم تأخره في النتيجة".

وتابع: "كنا نعرف أنها ستكون مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، كنا نريد أن نفوز بالنقاط الثلاثة على ملعبنا، ولكن هذا لم يكن ممكناً".