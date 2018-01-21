القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر للمقاصة اليوم الأحد 21-1-2018 بالدوري المصري
الأحد 21/يناير/2018 - 03:30 ص
أحمد عصام
يلتقي النادي الأهلي، مع منافسه فريق مصر للمقاصة، اليوم الأحد 21-1-2018، في تمام الساعة 7 مساءً على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-
- قناة أون سبورت
- قناة دي أم سي الرياضية
- النايل سبورت الرياضية
ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يحل
فريق المقاصة في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.
المزيد عن: موعد مباراة رياضة القنوات الناقلة الأهلي ومصر المقاصة الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة