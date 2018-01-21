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غادة عبد الرازق تفاجىء جمهورها بنزول وزنها (صورة)

الأحد 21/يناير/2018 - 03:15 ص
غادة عبد الرازق تفاجىء جمهورها بنزول وزنها (صورة)
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الفجر الفني
 


فاجأت الفنانة غادة عبد الرازاق جمهورها بنزول وزنها بشكل ملاحظ بشدة، وذلك بعد نشرها أحدث صورة لها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" أثناء تواجدا في الشارع.


وعبر الجمهور عن تخوفاتهم إزاء انخفاض وونها بشكل مبالغ فيه وجاء في تعليقاتهم:"وزنك نزل جدًا"، خاسة أوي الأول أحلى"، "ما تكوني مريضة أهم شيء الصحة". 


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