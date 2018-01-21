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نادال يأمل في مواصلة المشوار في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

الأحد 21/يناير/2018 - 03:28 ص
نادال يأمل في مواصلة المشوار في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
نادال
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رويترز
 

من المتوقع أن يواصل رفائيل نادال تقدمه إلى دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الأحد، بينما يلتقي نيك كيريوس وجريجور ديميتروف في مواجهة بين موهبتين لم يحققا المتوقع حتى الآن.

 

ولم يخسر نادال أي مجموعة في ثلاث مباريات ويملك اللاعب البالغ عمره 31 عاما سجلا مشابها في مواجهاته الثلاث السابقة بمنافسه في الدور الرابع الأرجنتيني دييجو شوارتزمان المصنف 26 عالميا.

 

وفي الوقت الذي نال فيه نادال لقبه الأول من 16 بالبطولات الأربع الكبرى بعد إتمامه 19 عاما فإن كيريوس وديميتروف، اللذين سيلعبان بعد مباراته، لم ينضما بعد لهذه القائمة رغم البداية الواعدة.

 

وكان ديميتروف الذي يبلغ حاليا 26 عاما هو الأقرب لفعل ذلك قبل أن يخرج من الدور قبل النهائي في ويمبلدون 2014 ثم في مباراة مثيرة أمام نادال العام الماضي في ملبورن بارك.

 

وخسر اللاعب البلغاري المصنف الثالث في البطولة للمرة الأولى من كيريوس أمام جماهير متحمسة في بطولة برزبين الدولية قبل أسابيع قليلة ويعلم أن الجماهير باستاد رود ليفر ستدعم اللاعب البالغ عمره 22 عاما بقوة.

 

وقال ديميتروف بعد فوزه في الدور الثالث أمام أندريه روبليف "لعبت ضد الجماهير لذا فهذا جزء من اللعبة.

 

وأضاف "أنا متحمس جدا للعب ونزول أرض الملعب والمنافسة.. أن تستطيع اللعب ليوم آخر فهذا أمر يجعلك في حالة مختلفة بغض النظر عن هوية المنافس".

 

وواصل كيريوس، الذي يتراجع تحت الضغط، مسيرته ليفوز بلقب برزبين بعد ذلك وأظهر قوة كبيرة في فوزه في أربع مجموعات على جو ويلفريد تسونجا في الدور الثالث.

 

ويعتقد المصنف 17 في البطولة والذي يغضب سريعا أنه تحسن بشكل جيد منذ أفضل نتيجة له في ملبورن بارك عندما خسر في دور الثمانية أمام آندي موراي في 2015.

 

وقال كيريوس "في السنوات الماضية لم أشعر أنني أملك القوة البدنية لخوض مباريات طويلة وأن أواصل الاستمرار بعد ذلك.

 

وأكمل "خضت فترة جيدة جدا في العطلة. بدنيا أشعر بحالة جيدة. وهذا يمنحني الثقة للعب".

 

وتابع "أنا الآن في حالة أفضل كثيرا أيضا من الناحية الذهنية. بالتأكيد البداية الجيدة في برزبين ساعدتني".

 

ويلعب البريطاني كايل إدموند، مفاجأة البطولة، ضد الإيطالي أندرياس سيبي من أجل الصعود لمواجهة كيريوس أو ديميتروف في دور الثمانية.

 

ومع تبقي لاعبة واحدة فقط سبق لها الفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى ستشعر كارولين وزنياكي المصنفة الثانية وإيلينا سفيتولينا المصنفة الرابعة بضياع الفرصة لو فشلا في اجتياز مجدالينا ريباريكوفا ودينيسا أليرتوفا على الترتيب.

 

المزيد عن: نادال رياضة بطولة أستراليا المفتوحة بطولة أستراليا الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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