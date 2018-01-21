فونيني يعبر بنيتو في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تأهل الإيطالي فابيو فونيني، إلى الدور الرابع من منافسات فردي الرجال، في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد فوزه السبت، على الفرنسي المخضرم جوليان بنتيو.

وقال اللاعب الإيطالي بعد الفوز "بالتأكيد أنا سعيد لأنني في النهاية حققت الفوز".

وأضاف "هذه هي المرة الثانية التي أصعد فيها للدور الرابع هنا. في اليوم السابق قلت إنه من الصعب اللعب هنا بالنسبة لي ولذا فأنا سعيد جدا جدا".

وعانى بنيتو (36 عاما)، من العطش في المجموعة الثانية، واشتكى من عدم وجود مشروبات يفضلها في الملعب، مما جعل الحكم يوجه إليه تحذيرا.

وقال بنيتو للحكم "هذا لا يصدق. كل ما تفعله هو أنك توجه إلى تحذيرا".

وسيلتقي فونيني في الدور المقبل مع التشيكي توماس برديتش، الذي فاز في وقت سابق على الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو.