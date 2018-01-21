القنوات الناقلة لمباراة كالياري وميلان اليوم الأحد 21-1-2018 بالدوري الإيطالي

يستضيف نادي كالياري، منافسه فريق ميلان، اليوم الأحد 21-1-2018 على ملعب "سردينيا" في الساعة 7 مساءً، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD.

ويحتل نادي ميلان المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، بينما يحل نادي كالياري في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.