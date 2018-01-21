القنوات الناقلة لمباراة كالياري وميلان اليوم الأحد 21-1-2018 بالدوري الإيطالي
الأحد 21/يناير/2018 - 03:13 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي كالياري، منافسه فريق ميلان، اليوم الأحد 21-1-2018 على ملعب "سردينيا" في الساعة 7 مساءً، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإيطالي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD.
ويحتل نادي ميلان المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، بينما
يحل نادي كالياري في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.
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