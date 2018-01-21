7 مباريات تقرب برشلونة من حسم لقب الليجا في يناير وفبراير

يخوض فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني، عدة مباريات هامة في الفترة المقبلة، باحثا عن الاقتراب خطوة أخرى من لقب الليجا الذي غاب عنه الموسم الماضي.

وفي هذا التقرير نستعرض مباريات الفريق الكتالوني المتبقية في شهر يناير الجاري والمقبلة في شهر فبراير:-

الأحد 21 يناير 2018: ريال بيتس وبرشلونة الساعة 9:45 مساء

الخميس 25 يناير 2018: برشلونة وإسبانيول الساعة 10:30 مساء

الأحد 28 يناير 2018: برشلونة وديبورتيفو ألافيس الساعة 9:45 مساء

الأحد 4 فبراير 2018: إسبانيول وبرشلونة الساعة 5:15 مساء

الأحد 11 فبراير 2018: برشلونة وخيتافي الساعة 1:00 ظهرا

الأحد 18 فبراير 2018: إيبار وبرشلونة الساعة 1:00 ظهرا