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أحمد فؤاد سليم: تجربة الجيش ترتب فوضى المراهقة للشباب

الأحد 21/يناير/2018 - 02:48 ص
أحمد فؤاد سليم: تجربة الجيش ترتب فوضى المراهقة للشباب
أحمد فؤاد سليم:
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الفجر الفني
 

أكد الفنان أحمد فؤاد سليم، أن تجربة الالتحاق بالجيش، ترتب فوضى المراهقة للشباب، وتعلمهم النظام في حياتهم. 

وأضاف سليم، خلال حواره في برنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc" ،بتمنى كل الشباب يدخل الجيش علشان يتعلم لأن في عشوائيات كتير للمواطنين الجيش بينظمها".

وأشار إلى أن الجيش أول مؤسسة تعلم الرياضة، من خلال الجري وتدريبات أخرى عديدة.

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