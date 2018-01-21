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صاحب تبرع الـ105 مليون جنيه يكشف مفاجأة تصدم عمرو أديب (فيديو)

الأحد 21/يناير/2018 - 03:34 ص
صاحب تبرع الـ105 مليون جنيه يكشف مفاجأة تصدم عمرو أديب (فيديو)
الحاج قاسم مع محافظ الغربية
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نعيم يوسف
 
قال الحاج موسى قاسم، الذي تبرع بـ105 مليون جنيه لمصر في محافظة الغربية، إن هذا التبرع لبناء مستشفى ومدرسة.

وطالب "قاسم"، في مداخلة مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON-E الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، هيئة الأبنية التعليمية باستلام المدرسة، لافتا إلى أن المدرسة تكلفت 45 مليون جنيه، ويرفضون استلامها "علشان مفيش وراها فساد ولا حاجة".

وأكد أن مساحة المدرسة 1580 مترًا مقامة على خمسة طوابق.

من جانبه أعرب "أديب" عن صدمته من رفض الأبنية التعليمية استلام المدرسة، قائلا: "معقولة.. مواطن بنى مدرسة بـ45 مليون جنيه ومش عايزين يستلموها".

وأشار أديب إلى أن وزير التربية والتعليم تواصل مع البرنامج، وسيتواصل مع صاحب التبرع لبحث الأمر.

المزيد عن: وزير التربية والتعليم مدرسة عمرو أديب الحاج موسى قاسم
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