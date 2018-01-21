توقيت وتفاصيل مباراة الأهلي ومصر للمقاصة اليوم الأحد 21-1-2018 بالدوري المصري

يلتقي النادي الأهلي، مع منافسه فريق مصر للمقاصة، اليوم الأحد 21-1-2018، في تمام الساعة 7 مساءً على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

- قناة أون سبورت

- قناة دي أم سي الرياضية

- النايل سبورت الرياضية

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يحل فريق المقاصة في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة.