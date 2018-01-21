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تركي آل شيخ يتبرع بـ ٢ مليون جنيه لجمعية قدامى اللاعبين

الأحد 21/يناير/2018 - 02:44 ص
تركي آل شيخ يتبرع بـ ٢ مليون جنيه لجمعية قدامى اللاعبين
تركي آل الشيخ
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الفجر الرياضي
 

تبرع تركي آل شيخ مستشار الديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس اتحاد التضامن الإسلامي، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي بـ2 مليون جنيه لجمعية قدامي اللاعبين.

 

ووجه الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه التلفزيوني، الذي يذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الكثير من الشكر لتركي آل شيخ، على دعمه لجمعية قدامي اللاعبين، وأنها تقدم دورا مهما فى الحفاظ على كرامة اللاعبين.

 

يذكر أن جمعية قدامى اللاعبين سوف تعقد اجتماعها السنوي خلال يومين، في حضور أعضاء مجلس الإدارة مثل كل من "أحمد شوبير ومحمود أبو رجيلة ومحمود دندش".

 

واتفق مجلس الجمعية المصرية الراعي لجمعية قدامي اللاعبين، على إقامة حفل تكريم قدامى اللاعبين في النصف الثاني من يناير على مسرح الوزارة وبمشاركة مجموعة من أبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية.

 

المزيد عن: قدامى اللاعبين رياضة رئيس هيئة الرياضة السعودية رئيس الاتحاد العربي تركي آل شيخ الاتحاد العربي الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة أحمد شوبير
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