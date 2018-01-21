محافظ المنيا: "معندناش فتنة طائفية.. ولا تمييز عنصري"



وأضاف "البديوي"، في لقاء مع فضائية dmc، أن المشكلة تبدأ عند وجود رغبة لدى الأقباط في بناء كنيسة، فيرفض بعض كبار العائلات، مشيرا إلى أن الخلاف اجتماعي وليس ديني، بدليل أنه عند توفير مكان آخر لا يعترضون.



وعن دور الدولة في هذه المشكلة، قال إن الدولة لو تدخلت بعنف تحتاج لقوات مصل الموجودة في المنيا عشر أضعاف، ولكن يجب تغيير الثقافة للشعب.



ولفت إلى أن استجابة الشعب للجنة "تنمية جنوب الوادي"، التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس إبراهيم محلب برئاستها، استجابة مذهلة، حيث يحدث تقارب وتعارف بين المسلمين والمسيحيين، والعائلات المختلفة.



وشدد على أنه لا يتم الضغط على الناس للتنازل على القضايا، لأن هذا ليس دوره، ورفض طلب أقباط كوم اللوفي بالتصالح والتنازل عن القضايا التي رفعوها.

أكد اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، عدم وجود فتنة طائفية، أو تمييزًا عنصريًا في المحافظة، مشددًا على أن المواطنين سواء مسلمين أو أقباط يدخلون المدارس مع بعضهما البعض ويتاجرون مع بعضهم ويتعالجون في نفس المستشفيات، مؤكدا: "معندناش فتنة طائفية".