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مغني الروك توم بيتي توفي نتيجة جرعة عقاقير زائدة

الأحد 21/يناير/2018 - 02:28 ص
مغني الروك توم بيتي توفي نتيجة جرعة عقاقير زائدة
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رويترز
 

قال مكتب الطب الشرعي في لوس انجليس إن مغني الروك توم بيتي توفي في أكتوبر تشرين الأول جراء ”توقف أجهزة الجسم“ إثر تناول جرعة عقاقير زائدة بطريق الخطأ.


وأرجع مكتب الطب الشرعي في تقرير أصدره يوم الجمعة وفاة بيتي عن 66 عاما إلى ”سمية مختلطة“ بعد تناول سبعة عقاقير مما أدى إلى وفاته في ”حادث عارض“.


وعثر على بيتي فاقد الوعي في منزله في ماليبو في الثاني من أكتوبر تشرين الأول وتوفي في المستشفى لاحقا.


وكان آنذاك في جولة بالولايات المتحدة بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس فرقته (هارت بريكرز)، وأقام ثلاث حفلات في قاعة هوليوود بول في لوس انجليس.


وأرجع مكتب الطب الشرعي في تقرير أصدره يوم الجمعة وفاة بيتي عن 66 عاما إلى ”سمية مختلطة“ بعد تناول سبعة عقاقير مما أدى إلى وفاته في ”حادث عارض“.


وعثر على بيتي فاقد الوعي في منزله في ماليبو في الثاني من أكتوبر تشرين الأول وتوفي في المستشفى لاحقا.


وكان آنذاك في جولة بالولايات المتحدة بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس فرقته (هارت بريكرز)، وأقام ثلاث حفلات في قاعة هوليوود بول في لوس انجليس.

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