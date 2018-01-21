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موعد مباراة إنتر ميلان وروما اليوم الأحد 21-1-2018 بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الأحد 21/يناير/2018 - 02:30 ص
موعد مباراة إنتر ميلان وروما اليوم الأحد 21-1-2018 بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
إنتر ميلان وروما
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أحمد عصام
 

يستضيف نادي إنتر ميلان، منافسه فريق روما، اليوم الأحد 21-1-2018 على ملعب "سان سيرو" في الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإيطالي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD.

 

ويحتل نادي إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بينما يحل نادي روما في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

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