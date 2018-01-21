موعد مباراة إنتر ميلان وروما اليوم الأحد 21-1-2018 بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي إنتر ميلان، منافسه فريق روما، اليوم الأحد 21-1-2018 على ملعب "سان سيرو" في الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD.

ويحتل نادي إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 42 نقطة، بينما يحل نادي روما في المركز الخامس برصيد 39 نقطة.