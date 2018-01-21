محافظ المنيا: تطوير مستشفيات وزارة الصحة وافتتاحها في شهر يونيو



وأوضح "البديوي" في لقاء مع فضائية dmc، أنه يتم تحويل المرضى إلى المستشفى العام بالمحافظة، وإذا كانت الحالة تحتاج رعاية أعلى، يتم تحويله لإحدى الوحدات في مستشفى الجامعة.





وشدد المحافظ على أن خطة تطوير المستشفيات ستنتهي في شهر يونيو المقبل، وتشمل كافة مستشفيات وزارة الصحة، والجامعة.

أكد اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، وجود وحدة كاملة في مستشفى الجامعة بالمحافظة آيلة للسقوط، وسيتم تطويرها وتوسعتها وافتتاحها في شهر يونيو 2018.