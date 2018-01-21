محافظ الدقهلية عن منطقة شرق القطار: "عايمة على مياه الصرف الصحي"



وأضاف "شعراوي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن مشروعات الصرف الصحي لا تنفذها المحافظة، ولكن الشركة القابضة تحاول إدخال هذه المنطقة ضمن الخطة.



وتابع محافظ الدقهلية، أن كل هذه المنازل "عايمة على مياه الصرف الصحي"، وعندما يتم إنشاء شبكة ستجف المياه، وبعدها منسوب الأثاث للمنازل ستختلف، وهذه مشاكل بناء منازل عشوائيا، وسيحدث خللا، مشددًا على أن ما تستطيع المحافظة فعله حاليا هو إزالة المخلفات أولا بأول.

قال الدكتور أحمد شعراوي، محافظ الدقهلية، إن هناك منطقة شرق القطار التابعة لـ"المطرية" لا يوجد بها صرف صحي، وكان لها تمويل ولكنه توقف، والأهالي يعتمدون على "البيارات".