أبرز أخبار التوك شو السبت 20 يناير 2018: وعد السيسي لـ"نائب ترامب".. ومفاجأة حول متحدث حملة "عنان"
الأحد 21/يناير/2018 - 02:50 ص
رقية جمال - أمنية فوزي- داليا الحسين - ندى محمد - هدى عبدالرازق - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
نصر سالم: نعيش أخطر المراحل في تاريخ مصر (فيديو)
أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، أن مصر تسير في طريقها السليم مع وجود المشاريع القومية والتي تحتاج إلى استكمال لدفع عجلة التنمية في البلاد، مشيرًا إلى أننا نعيش أخطر المراحل في تاريخ الوطن المصري في الوقت الحالي وعلينا إتمام كل ما بدأناه منعًا لحدوث مشكلات.
"الوطنية للانتخابات": لم يتقدم أي مرشح بأوراقه حتى الآن
أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة العليا للانتخابات، أنه حتى الآن لم يتقدم أي مرشح بأوراقه للترشح في انتخابات الرئاسة.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
نصر سالم: نعيش أخطر المراحل في تاريخ مصر (فيديو)
أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، أن مصر تسير في طريقها السليم مع وجود المشاريع القومية والتي تحتاج إلى استكمال لدفع عجلة التنمية في البلاد، مشيرًا إلى أننا نعيش أخطر المراحل في تاريخ الوطن المصري في الوقت الحالي وعلينا إتمام كل ما بدأناه منعًا لحدوث مشكلات.
"الوطنية للانتخابات": لم يتقدم أي مرشح بأوراقه حتى الآن
أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة العليا للانتخابات، أنه حتى الآن لم يتقدم أي مرشح بأوراقه للترشح في انتخابات الرئاسة.
"المُعمرة" التي حررت توكيلًا لـ"السيسي": "بحب التراب اللي بيمشي عليه" (فيديو)
قالت الحاجة فهيمة علي السيد، السيدة المعمرة، البالغة من العمر 100 عامًا، التي حررت توكيلًا للرئيس عبدالفتاح السيسي في الشرقية، والتي تبرعت بـ30 ألف جنيه لصالح "تحيا مصر"،: "بحب السيسي والتراب إللي بيمشي عليه".
قالت الحاجة فهيمة علي السيد، السيدة المعمرة، البالغة من العمر 100 عامًا، التي حررت توكيلًا للرئيس عبدالفتاح السيسي في الشرقية، والتي تبرعت بـ30 ألف جنيه لصالح "تحيا مصر"،: "بحب السيسي والتراب إللي بيمشي عليه".
خبير عسكري: "أعيننا تترصد الإرهاب.. ولن نسمح بترهيب المواطنين قبل الانتخابات"
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، إنه من الوارد جدًا أن تزداد العمليات الإرهابية قبل الانتخابات الرئاسية لإفشال الدولة المصرية.
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، إنه من الوارد جدًا أن تزداد العمليات الإرهابية قبل الانتخابات الرئاسية لإفشال الدولة المصرية.
متحدث حملة سامي عنان يكشف سبب استئذانه القوات المسلحة للترشح للرئاسة
قال الدكتور حازم حسني، المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تقدم للانتخابات الرئاسة الماضية لم يقدم استقالته، ولكنه تقدم بطلب لوقف استدعائه من قبل القوات المسلحة، وهو نفس ما قام الفريق سامي عنان، موضحًا أن ذكر الفريق سامي عنان، في بيانه أنه سيستأذن القوات المسلحة للترشح لرئاسة الجمهورية؛ لكونه يحترم القواعد العسكرية ولا يخترقها.
قال الدكتور حازم حسني، المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تقدم للانتخابات الرئاسة الماضية لم يقدم استقالته، ولكنه تقدم بطلب لوقف استدعائه من قبل القوات المسلحة، وهو نفس ما قام الفريق سامي عنان، موضحًا أن ذكر الفريق سامي عنان، في بيانه أنه سيستأذن القوات المسلحة للترشح لرئاسة الجمهورية؛ لكونه يحترم القواعد العسكرية ولا يخترقها.
سعد الزنط عن ترشح سامي عنان للرئاسة: "مصر مهرها غالي"
قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن من حق أي مواطن مصري الترشح للرئاسة، لكن مصر مهرها غالي.
قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن من حق أي مواطن مصري الترشح للرئاسة، لكن مصر مهرها غالي.
تعليق عمرو أديب على ترشح سامي عنان للانتخابات الرئاسية 2018
قال الإعلامي عمرو أديب، إن إعلان الفريق سامي عنان ترشحه لرئاسة الجمهورية، يؤكد أن انتخابات الرئاسة 2018 ليست مسرحية، وأنه سيكون هناك انتخابات قوية.
قال الإعلامي عمرو أديب، إن إعلان الفريق سامي عنان ترشحه لرئاسة الجمهورية، يؤكد أن انتخابات الرئاسة 2018 ليست مسرحية، وأنه سيكون هناك انتخابات قوية.
نائب "ترامب": السيسي وعدني بالاهتمام بملف الشخصين الأمريكيين المحبوسين في مصر
قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إنه أعرب عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية الإفراج عن الشخصين الأمريكيين المحبوسين في مصر، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المباحثات الثنائية معه.
قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إنه أعرب عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية الإفراج عن الشخصين الأمريكيين المحبوسين في مصر، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المباحثات الثنائية معه.
متحدث حملة خالد على: إعلان عدد التوكيلات نهاية الأسبوع
قال عمرو عبدالرحمن، المتحدث باسم حملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة خالد علي، إن الحملة مازالت تواصل عملها في جمع التوكيلات، لاستيفاء شروط الترشح للرئاسة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن عدد التوكيلات التي حصل عليها نهاية الأسبوع.
قال عمرو عبدالرحمن، المتحدث باسم حملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة خالد علي، إن الحملة مازالت تواصل عملها في جمع التوكيلات، لاستيفاء شروط الترشح للرئاسة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن عدد التوكيلات التي حصل عليها نهاية الأسبوع.
كشف الدكتور حازم حسني، المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان، عن أسباب كتابته أن الفريق لا يصلح أن يكون رئيسا لمصر عام 2013.
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