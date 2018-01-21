أبرز أخبار التوك شو السبت 20 يناير 2018: وعد السيسي لـ"نائب ترامب".. ومفاجأة حول متحدث حملة "عنان"

رقية جمال - أمنية فوزي- داليا الحسين - ندى محمد - هدى عبدالرازق - نعيم يوسف



تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.



أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، أن مصر تسير في طريقها السليم مع وجود المشاريع القومية والتي تحتاج إلى استكمال لدفع عجلة التنمية في البلاد، مشيرًا إلى أننا نعيش أخطر المراحل في تاريخ الوطن المصري في الوقت الحالي وعلينا إتمام كل ما بدأناه منعًا لحدوث مشكلات.



أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة العليا للانتخابات، أنه حتى الآن لم يتقدم أي مرشح بأوراقه للترشح في انتخابات الرئاسة.



نصر سالم: نعيش أخطر المراحل في تاريخ مصر (فيديو)

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، أن مصر تسير في طريقها السليم مع وجود المشاريع القومية والتي تحتاج إلى استكمال لدفع عجلة التنمية في البلاد، مشيرًا إلى أننا نعيش أخطر المراحل في تاريخ الوطن المصري في الوقت الحالي وعلينا إتمام كل ما بدأناه منعًا لحدوث مشكلات. "الوطنية للانتخابات": لم يتقدم أي مرشح بأوراقه حتى الآن

أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة العليا للانتخابات، أنه حتى الآن لم يتقدم أي مرشح بأوراقه للترشح في انتخابات الرئاسة.





متحدث حملة سامي عنان يكشف سبب استئذانه القوات المسلحة للترشح للرئاسة

قال الدكتور حازم حسني، المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تقدم للانتخابات الرئاسة الماضية لم يقدم استقالته، ولكنه تقدم بطلب لوقف استدعائه من قبل القوات المسلحة، وهو نفس ما قام الفريق سامي عنان، موضحًا أن ذكر الفريق سامي عنان، في بيانه أنه سيستأذن القوات المسلحة للترشح لرئاسة الجمهورية؛ لكونه يحترم القواعد العسكرية ولا يخترقها.





نائب "ترامب": السيسي وعدني بالاهتمام بملف الشخصين الأمريكيين المحبوسين في مصر

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إنه أعرب عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية الإفراج عن الشخصين الأمريكيين المحبوسين في مصر، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المباحثات الثنائية معه.





متحدث حملة خالد على: إعلان عدد التوكيلات نهاية الأسبوع

قال عمرو عبدالرحمن، المتحدث باسم حملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة خالد علي، إن الحملة مازالت تواصل عملها في جمع التوكيلات، لاستيفاء شروط الترشح للرئاسة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن عدد التوكيلات التي حصل عليها نهاية الأسبوع.

كشف الدكتور حازم حسني، المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان، عن أسباب كتابته أن الفريق لا يصلح أن يكون رئيسا لمصر عام 2013.

