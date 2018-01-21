"الإبراشي" عن جمع توكيلات مرشحي الرئاسة: "امتحان عسير يحتاج إلى جهد كبير"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن النجاح الحقيقي هو أن يصبح المرشح للانتخابات مرشحًا فعليًا بعد جمع التوكيلات أو الحصول على توقيعات النواب.



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أنه يوجد سباق وحرب توكيلات بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، متابعًا: "امتحان عسير يحتاج إلى جهد كبير".



واستطرد: "بس اللي بيطمح لهذا المنصب ممكن يجيب هذا العدد في يوم أو ساعة".

