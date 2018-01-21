محافظ المنيا يرد على شكاوى مواطني المحافظة من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

علق اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، على شكاوى بعض المواطنين من ارتفاع أسعار الكهرباء في المحافظة، موضحًا أن ارتفاع أسعار الكهرباء ليس من اختصاصات المحافظ، حيث إن شركة الكهرباء هي المسؤولة عن التسعير.



وأضاف "البديوي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "DMC"، أن وزارة الكهرباء تبذل جهدًا كبيرًا في توصيل العدادات للمواطنين وفتح مجالات لمنع سرقة التيار الكهربائي.



وأشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ناشد شركتي المياه والكهرباء بتوصيل المرافق للمواطنين حتى القاطنين في وحدات غير مرخصة، حيث إن عدادات المياه والكهرباء ليس سند ملكية للوحدة السكنية.



وتابع: "تكاليف الكهرباء عالية جدا، عامل شكوى كثيرة من الناس".

