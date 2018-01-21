خبير موارد مائية يكشف حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل

قال الدكتور خالد أبو زيد، خبير الموارد المائية، إن البنك الدولي لديه معايير لإجراء دراسات تقييم الآثار المترتبة على السدود، وإذا تم استخدامها ستكون منصفة في إيجاد حلول للآثار المترتبة على سد النهضة.



وأوضح "أبو زيد"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الكحكي، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر فقط بل على حصة مصر والسودان.



وتابع أن هناك بندًا في اتفاق 1959 ينص على اقتسام حصة مصر والسودان بالتساوي في حالة وجود نقص في المياه، مضيفًا أن حصة مصر في هذه الاتفاقية 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وحصة السودان 18.5 مليار متر مكعب سنويًا.

