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"رجال أعمال الإسكندرية" تبحث التعاون مع وفد "الإنتاج الحربي"

السبت 20/يناير/2018 - 03:53 م
رجال أعمال الإسكندرية تبحث التعاون مع وفد الإنتاج الحربي
أرشيفية
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نظمت لجنتي "الاستيراد والجمارك" و"تنمية الشباب"، في جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، لقاء مع وفد وزارة الإنتاج الحربي، مثله اللواء مختار عطا خيري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات، والعميد يحيي عبدالله رئيس قطاع التسويق بالوزارة، والعميد حسام حسين محمود رئيس إدارة التسويق شركة حلوان للصناعات الهندسية، والمهندس عماد محمد السيد نصر رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية، ومحمد شحاتة مدير تسويق شركة حلوان للآلات والمعدات.


وشارك من جانب رجال أعمال الإسكندرية، محمد عبدالمحسن رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، أحمد مختار رئيس لجنة تنمية الشباب، بوجود الدكتور محمد محرم وكيل مجلس الإدارة بالجمعية، المهندس هشام أبوالعلا نائب رئيس المجلس للشؤون الخارجية والتعاون المشترك، وأدهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية ومجموعة من أعضاء الجمعية وممثلي الشركات.


وتطرق اللقاء إلى التعريف بمهام بوزارة الإنتاج الحربي والهيكل العام لمصانع للوزارة، إضافة إلى شركة حلوان للصناعات غير الحديدية "مصنع 63 الحربي"، الذي ينتج سبائك النحاس والألومنيوم المختلفة، ومصنع 999 الحربي الذي ينتج الآلات المساعدة المتطورة لحرف النجارة والخراطة والزراع، وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك.


وأوضحت الجمعية في بيان منها اليوم، أنّه تم عقد لقاءات عمل مُصغرة بين المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة في الجمعية، ومساعد المدير التنفيذي للعمليات، مع ممثلي وزارة الإنتاج الحربي، وعدد من أعضاء الجمعية، لبحث سبل التعاون بين الطرفين.
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