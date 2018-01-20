ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"هلا سعودي" يجذب 13 ألف زائر على واجهة الخبر خلال ثلاثة أيام

السبت 20/يناير/2018 - 03:51 م
هلا سعودي يجذب 13 ألف زائر على واجهة الخبر خلال ثلاثة أيام
طباعة
الفجر السعودي
 
جذب مهرجان "هلا سعودي"، المقام على الواجهة البحرية بكورنيش الخبر، منذ انطلاقته الخميس الماضي، برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أكثر من 13 ألف زائر من الشباب والعائلات التي اصطحبت أبنائها للاستفادة من فعاليات المهرجان المتنوعة، ودعم المشاريع الصغيرة للشباب والفتيات المشاركين في ما يقارب 200 ركن بأفكار تسويقية مختلفة، وبتنظيم يقوده شباب وشابات متطوعين من أبناء الوطن.

وتضمن المهرجان العديد من الفعاليات التراثية والاجتماعية والترفيهية التي استمتع بها الزوار الذين توافدوا من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج خلال إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول. حسب صحيفة "سبق"

وشهد المسرح التفاعلي تفاعلا كبيرًا من مرتادي المهرجان بعد أن تضمن مشاركة فرق استعراضية ثقافية وفرق إنشادية وأمسيات شعرية وفقرات ترفيهية للأطفال ومسابقات وزعت خلالها الجوائز على الجمهور.

وشارك خلال اليومين الماضيين فرقة الراية الشعبية التي قدمت عروضًا تراثية وفقرات فلكلورية أثارت حماس الزوار إضافة لمشاركة المنشد يونس العسيري والشاعر محمد المحيرق وفرقة ستار للأطفال .

وحققت القرى التراثية في المهرجان إقبالا متميزًا من الزوار للاطلاع على الموروث الشعبي والثقافي لمناطق المملكة الخمس بعد أن تم تصميم مجموعة من القرى التي تعكس تراث كل منطقة وهي القرية الشرقية والقرية الغربية والقرية الشمالية والقرية الجنوبية والقرية الوسطى، حيث تميزت كل منها بطابع تراثي مختلف عن الآخر .

وتميزت قرية المنطقة الشرقية، بالتراث الساحلي لوقوعها على شاطئ الخليج وهو الطابع البحري المتمثل في مهن مختلفة امتهنها أبناء المنطقة مثل الصيد والغوص، واستخراج اللؤلؤ والمحار، إضافة إلى صناعة الخزف والبشوت الحساوية، وغيرها من الصناعات التي تعكس الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية.

فيما جاء تصميم القرية وفق نموذج شكلي يماثل البناء القديم من الطين والأحجار مزخرفة بالرسومات ذات الدلالة الثقافية للتراث الساحلي لأبناء المنطقة الشرقية .

وتضمنت القرية التراثية للمنطقة مشاركة لأصحاب المهن التراثية مثل الخزفيات والصيد، وكذلك الأسر المنتجة التي قدمت العديد من منتجاتها في مجال الموروث الشعبي من معروضات منزلية وملابس وغيرها، وأوضحت المشاركة أمينة حجاب من جمعية جود الخيرية أنها تقدم أعمالا متنوعة من التراث القديم لإحياء هذه الموروث لدى جيل الشباب وتعريفهم بالماضي الجميل حيث حصلت على العديد من الجوائز داخل المملكة وخارجها في هذا المجال .


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
الكاميرون
-
x
18:30
-
أنجولا
الكونجو
-
x
21:30
-
بوركينا فاسو
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
المصري البورسعيدي
1
x
14:30
0
بتروجت
إنبي
-
x
17:00
-
وادي دجلة
الانتاج الحربي
-
x
19:30
-
طلائع الجيش
دوري نجوم قطر
السد
0
x
15:25
0
السيلية
الريان
-
x
17:35
-
الخريطيات
أم صلال
-
x
17:35
-
الغرافة
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الفيصلي
1
x
14:30
0
النجوم
القادسية
-
x
16:55
-
الهلال
النصر
-
x
17:10
-
النهضة
الأهلي
-
x
تأجلت
-
العروبة
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
أولمبى المدية
-
x
16:00
-
إتحاد بلعباس
إتحاد الجزائر
-
x
17:00
-
نصر حسين داي
مولودية وهران
-
x
17:00
-
نادي بارادو
النادي الرياضي القسنطينى
-
x
17:00
-
دفاع تاجنانت
وفاق رياضي سطيف
-
x
20:00
-
نادي مولودية الجزائر
الدوري البرتغالي الممتاز
ماريتيمو
-
x
18:00
-
بيلينينسيش
بنفيكا
-
x
20:15
-
تشافيس
بورتيمونينسي
-
x
22:30
-
سبورتنج براجا
الدوري الفرنسي
نانت
-
x
18:00
-
بوردو
تروا
-
x
21:00
-
ليل
مونبلييه
-
x
21:00
-
تولوز
رين
-
x
21:00
-
أنجيه
ستراسبورج
-
x
21:00
-
ديجون
أميان
-
x
21:00
-
جانجون
الدوري الألماني
فرايبورج
-
x
16:30
-
لايبزيج
فولفسبورج
-
x
16:30
-
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
-
x
16:30
-
أوجسبورج
ماينز
-
x
16:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
16:30
-
باير ليفركوزن
هامبورج
-
x
19:30
-
كولن
الدوري الإسباني
إسبانيول
0
x
14:00
0
إشبيلية
أتلتيكو مدريد
-
x
17:15
-
جيرونا
فياريال
-
x
19:30
-
ليفانتي
لاس بالماس
-
x
21:45
-
فالنسيا
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
كوريا الجنوبية
2
x
10:00
1
ماليزيا
العراق
1
x
13:30
1
فيتنام
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
0
x
14:30
2
تشيلسي
آرسنال
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
إيفرتون
-
x
17:00
-
وست بروميتش ألبيون
ليستر سيتي
-
x
17:00
-
واتفورد
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
بورنموث
بيرنلي
-
x
17:00
-
مانشستر يونايتد
ستوك سيتي
-
x
17:00
-
هيديرسفيلد تاون
مانشستر سيتي
-
x
19:30
-
نيوكاسل يونايتد
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النادي البنزرتي
0
x
15:00
0
الترجي الجرجيسي
كأس السوبر الإماراتي 2017
الجزيرة
-
x
18:00
-
الوحدة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/20/2018 5:01:24 PM